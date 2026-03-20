НАТО вывело свой персонал из Ирака: что будет с миссией дальше

Отныне миссия продолжит работу с базы Объединенного командования вооруженных сил в Неаполе, Италия.

"Я также хотел бы поблагодарить преданных мужчин и женщин миссии НАТО в Ираке, которые продолжали свою миссию в течение этого периода. Они настоящие профессионалы", - цитирует альянс заявление генерала Алексуса Гринкевича, Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

Что предшествовало выводу

Решение НАТО произошло на фоне ряда подобных шагов других стран-членов:

ранее уже эвакуировала своих военных из Ирака. Италия 12 марта временно вывела весь персонал с военной базы в Иракском Курдистане после атаки беспилотника.

На фоне напряженности в регионе США ускорили перемещение войск.

Как писало РБК-Украина, Вашингтон срочно перебрасывает на Ближний Восток тысячи морских пехотинцев и моряков - часть сил отправляют на несколько недель раньше запланированного срока.