Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

НАТО вывело свой персонал из Ирака: что будет с миссией дальше

18:55 20.03.2026 Пт
2 мин
Последние сотрудники НАТО покинули Ирак
aimg Елена Чупровская
Фото: из Ирака выехали последние представители НАТО (Getty Images)

НАТО завершило вывод сотрудников своей миссии из Ирака - последние работники покинули страну 20 марта.

Отныне миссия продолжит работу с базы Объединенного командования вооруженных сил в Неаполе, Италия.

"Я также хотел бы поблагодарить преданных мужчин и женщин миссии НАТО в Ираке, которые продолжали свою миссию в течение этого периода. Они настоящие профессионалы", - цитирует альянс заявление генерала Алексуса Гринкевича, Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.

Что предшествовало выводу

Решение НАТО произошло на фоне ряда подобных шагов других стран-членов:

  • Польша ранее уже эвакуировала своих военных из Ирака.
  • Италия 12 марта временно вывела весь персонал с военной базы в Иракском Курдистане после атаки беспилотника.

На фоне напряженности в регионе США ускорили перемещение войск.

Как писало РБК-Украина, Вашингтон срочно перебрасывает на Ближний Восток тысячи морских пехотинцев и моряков - часть сил отправляют на несколько недель раньше запланированного срока.

В то же время Трамп может отдать приказ о введении войск в Иран. По крайней мере в это верит большинство американцев.

По данным опроса Reuters/Ipsos, около 65% американцев считают, что Трамп может принять такое решение, однако поддерживают такой шаг лишь 7% граждан.

Больше по теме:
НАТОИрак