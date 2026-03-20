НАТО вывело свой персонал из Ирака: что будет с миссией дальше

НАТО завершило вывод сотрудников своей миссии из Ирака - последние работники покинули страну 20 марта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление альянса.
Отныне миссия продолжит работу с базы Объединенного командования вооруженных сил в Неаполе, Италия.
"Я также хотел бы поблагодарить преданных мужчин и женщин миссии НАТО в Ираке, которые продолжали свою миссию в течение этого периода. Они настоящие профессионалы", - цитирует альянс заявление генерала Алексуса Гринкевича, Верховного главнокомандующего ОВС НАТО в Европе.
Решение НАТО произошло на фоне ряда подобных шагов других стран-членов:
На фоне напряженности в регионе США ускорили перемещение войск.
Как писало РБК-Украина, Вашингтон срочно перебрасывает на Ближний Восток тысячи морских пехотинцев и моряков - часть сил отправляют на несколько недель раньше запланированного срока.
В то же время Трамп может отдать приказ о введении войск в Иран. По крайней мере в это верит большинство американцев.
По данным опроса Reuters/Ipsos, около 65% американцев считают, что Трамп может принять такое решение, однако поддерживают такой шаг лишь 7% граждан.