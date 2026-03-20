НАТО вивело свій персонал з Іраку: що буде з місією далі

Відтепер місія продовжить роботу з бази Об'єднаного командування збройних сил у Неаполі, Італія.

"Я також хотів би подякувати відданим чоловікам і жінкам місії НАТО в Іраку, які продовжували свою місію протягом цього періоду. Вони справжні професіонали", - цитує альянс заяву генерала Алексуса Грінкевича, Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі.

Що передувало виведенню

Рішення НАТО відбулося на тлі низки подібних кроків інших країн-членів:

раніше вже евакуювала своїх військових з Іраку. Італія 12 березня тимчасово вивела весь персонал із військової бази в Іракському Курдистані після атаки безпілотника.

На тлі напруженості в регіоні США прискорили переміщення військ.

Як писало РБК-Україна, Вашингтон терміново перекидає на Близький Схід тисячі морських піхотинців і моряків - частину сил відправляють на кілька тижнів раніше запланованого терміну.