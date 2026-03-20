Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

НАТО вивело свій персонал з Іраку: що буде з місією далі

18:55 20.03.2026 Пт
2 хв
Останні співробітники НАТО залишили Ірак
aimg Олена Чупровська
Фото: з Іраку виїхали останні представники НАТО (Getty Images)

НАТО завершило виведення співробітників своєї місії з Іраку - останні працівники залишили країну 20 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву альянсу.

Читайте також: Готові на штурм? У Трампа вивчають плани дій щодо нафтового "серця" Ірану

Відтепер місія продовжить роботу з бази Об'єднаного командування збройних сил у Неаполі, Італія.

"Я також хотів би подякувати відданим чоловікам і жінкам місії НАТО в Іраку, які продовжували свою місію протягом цього періоду. Вони справжні професіонали", - цитує альянс заяву генерала Алексуса Грінкевича, Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі.

Що передувало виведенню

Рішення НАТО відбулося на тлі низки подібних кроків інших країн-членів:

  • Польща раніше вже евакуювала своїх військових з Іраку.
  • Італія 12 березня тимчасово вивела весь персонал із військової бази в Іракському Курдистані після атаки безпілотника.

На тлі напруженості в регіоні США прискорили переміщення військ.

Як писало РБК-Україна, Вашингтон терміново перекидає на Близький Схід тисячі морських піхотинців і моряків - частину сил відправляють на кілька тижнів раніше запланованого терміну.

Водночас Трамп може віддати наказ про введення військ в Іран. Принаймні у це вірить більшість американців.

За даними опитування Reuters/Ipsos, близько 65% американців вважають, що Трамп може ухвалити таке рішення, однак підтримують такий крок лише 7% громадян.

