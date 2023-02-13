Зачем России дестабилизация в Молдове и при чем здесь война в Украине: мнения экспертов

Президент Молдовы Майя Санду сегодня подтвердила, что Россия намерена дестабилизировать ситуацию в ее стране, чтобы привести к руководству ставленников Кремля. О чем раньше Кишинев уже предупредила украинская сторона.

Что кроет в себе российский план по Молдове и повлияет ли это на ситуацию в Украине - РБК-Украина узнало мнения экспертов.

Москва хочет достать всюду, где может

Военный, бывший заместитель главы СБУ Виктор Ягун объяснил изданию, характер кремлевских властей таков, что они всегда пытаются дестабилизировать ситуацию в любой стране, до которой они могут дотянуться и в первую очередь на границах с Украиной.

"Таким образом РФ не только хочет попробовать дестабилизацию в том эти другом государстве, но и "помочь" себе в войне с Украиной", - считает Ягун.

При этом эксперт напомнил и о постоянных мечтах Кремля "восстановить Советский союз" и не исключил, что в мечтах захватить власть в Молдове россияне надеются, что смогут каким-то образом перерезать украинцам логистические пути с Западом.

"Невыгодная позиция Санду"

Также эксперт обратил внимание на то, что хоть в Молдове сейчас преимущество демократических сил, но не столь крепкое, поэтому противники желают этим воспользоваться.

"Я бы сказал, что на данном этапе - это где-то 55% на 45% в преимущество демократических сил. И вот их противники действуют по схожим мотивам, как когда-то действовали у нас представители от запрещенных "Партии регионов" и ОПЗЖ. Они за деньги проводят всевозможные митинги и пытаются дестабилизировать ситуацию изнутри, подстрекая самые бедные слои населения для противостояния с властью. Это делается для того, чтобы свергнуть с должности продемократического президента Молдовы, объявившей о намерениях идти в ЕС и НАТО", - объясняет Ягун.

То есть, по мнению эксперта, России невыгодна позиция президента Санду, поэтому они и пытаются взять под контроль власти Молдовы.

"Я даже не исключаю того, что могут подключиться внутренние сепаратисты, которые, не переходя границу, могут объединиться и попытаться дестабилизировать ситуацию с привлечением приднестровских подразделений, российских подразделений", - отметил Ягун.

В свою очередь он акцентировал, сама же президент Молдовы понимает в этой ситуации кто друг, а кто враг Молдовы.

"Но, к сожалению, в их стране не такая поддержка президента, поэтому в Кишиневе действительно боятся дестабилизирующих факторов. Поэтому эти действия, которые осуществляет Россия, еще раз подчеркивают, что у нее нет сдерживания. И это еще одно подтверждение того, что РФ надо останавливать на всех фронтах", - добавляет Ягун.

Привычное поведение Кремля

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии изданию отмечает, что на самом деле ничего удивительного в намерениях Кремля нет. Это не первая попытка России дестабилизировать Молдову и влиять на ее внутренние политические процессы.

"Сейчас россияне очень активизировались и с помощью своих спецслужб, и фактора Приднестровья, они начинают расшатывать ситуацию + пытаться использовать свои влияния, которые есть у них из-за определенных политических кругов, групп и организаций в Молдове", - отметил Мусиенко.

Эксперт объясняет, что именно через таких лиц россияне и вбрасывают информацию о том, что якобы правительство Молдовы "не справляется с экономическими проблемами" и распространяет месседжи о "проблемах с газом и тарифами".

"И в этом всем обвиняется позиция страны и т.д. И в целом продвигают нарратив, что "надо иметь хорошие относившиеся с Россией и тогда все будет хорошо у Молдовы", - объясняет на примерах Мусиенко.

Также, он подчеркнул, заметным становится то, как растет влияние на дискредитацию власти Молдовы и самого президента Маи Санду.

Фактор Приднестровья

Вместе с тем эксперт считает, что России нужна дестабилизация Молдовы и контроль за ситуацией там с точки зрения контроля над Приднестровьем.

"Потому что у них там есть свой военный контингент и его нужно обеспечивать. А вот возможностей делать этого у них пока нет - Украина перекрыла. К тому же Молдова занимает не пророссийскую позицию, которую РФ не устраивает" , - говорит Мусиенко.

При этом он отметил, что даже непризнанное Приднестровье само по себе мало демонстрировало энтузиазм готовности воевать и участвовать в войне на стороне РФ.

"Сейчас России нужен этот фактор дестабилизации, им нужна любая сила, оружие и контингент - все, что можно применить. Поэтому Москва играет на дестабилизации в Молдове, то есть пытается доставать туда, куда она может", - сказал Мусиенко.

Положительный сценарий

Вместе с тем, эксперт акцентировал, на самом деле достаточно много, где влияние россиян устраняется, так что в случае и с Молдовой так тоже может произойти.

"Думаю, что это будет возможно как раз посредством раскрытия этих планов, которые могут готовиться там Россией. Но я думаю и имею надежду, что российский план по Молдове не удастся. И это наоборот только консолидирует общество этой страны и убедит в том, что нужно поддерживать Украину и совместно идти в ЕС", - подытожил Мусиенко.

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