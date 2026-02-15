Угроза войны НАТО и РФ

Напомним, в сентябре министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Россия готовится к войне с НАТО до 2030 года.

По словам главы МИД Германии Иоганна Вадефуля, нападение России на одну из стран НАТО может произойти после заключения мирного соглашения с Украиной.

Также в немецком командовании недавно тоже сказали, что по их мнению, до нападения России на страны НАТО осталось два-три года. Причем Германия будет в эпицентре событий, как один из ключевых членов Альянса.

На днях главнокомандующий ВС Норвегии Эйрик Кристофферсен сказал, что его страна не исключает вторжения России и захвата части норвежской территории. Это может понадобиться Москве для защиты своих ядерных активов на Крайнем Севере.

При этом недавние масштабные учения в Эстонии выявили серьезные слабые места альянса. Как оказалось, с учетом применения дронов, альянь НАТО оказался не готов к войне нового поколения и проиграл.