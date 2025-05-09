РФ может за 2-3 года нарастить силы для войны в Европе, - премьер Нидерландов
Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф предполагает, чтобы России хватит двух-трех лет для подготовки к новой войне. Он не исключает, что российская агрессия может быть направлена против Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Схоофа, которого цитирует NOS.
Соответствующее заявление он сделал во время общения со СМИ перед встречей лидеров инициативы "Объединенный экспедиционный корпус", которая пройдет 9 мая в столице Норвегии.
Премьер-министр Нидерландов прокомментировал сообщения об усилении военной активности России вблизи границы с Финляндией, в частности о строительстве новых железных дорог.
Схооф считает, что Россия может в течение двух-трех лет нарастить военные силы на североевропейской границе, чтобы начать еще одну войну.
"За несколько лет Россия может развить достаточный потенциал, чтобы, возможно, начать еще одну войну, и это легко может произойти на европейском континенте", - сказал премьер Нидерландов.
При этом он добавил, что не хочет никого пугать и что "нет никакой гарантии, что будет нападение со стороны России". Но премьер подчеркнул, что Европа должна активно работать, чтобы предотвратить агрессию со стороны РФ.
Риски войны РФ против НАТО
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что Россия не остановится в случае победы в Украине. По его словам, следующими жертвами Кремля могут стать страны Балтии или Польша.
Разведка некоторых европейских стран также сообщала, что Россия может готовиться к новому военному конфликту, который может включать противостояние с НАТО.
Президент Литвы Гитанас Науседа допускал, что РФ может осуществить новое нападение условно через четыре-пять лет.
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