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НАТО рассматривает возможность размещения корпуса войск в стране-соседке России

Таллинн, Воскресенье 03 августа 2025 11:51
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НАТО рассматривает возможность размещения корпуса войск в стране-соседке России Фото: министр обороны Эстонии Ханно Певкур (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

НАТО изучает возможность размещения немецко-нидерландского корпуса союзных сил на территории Эстонии. Если решение будет положительным, силы будут базироваться в городе Пярну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Ханно Певкура, которого цитирует ERR.

По его словам, окончательное решение о размещении сил в Эстонии будет принято в течение текущего года.

Речь идет о важной части более широкого стратегического плана НАТО, который охватывает зону ответственности, включающую и Балтийский регион. Размещение корпуса предусматривает создание инфраструктуры для 100-200 человек: штабных зданий, технических помещений и необходимых коммуникаций.

"Это коснется не только наших союзников, которые выполняют командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников. Для Сил обороны это стратегически значимый шаг", - заявил министр.

Город Пярну имеет соответствующую инфраструктуру - расположенный неподалеку порт, аэродром, железную дорогу, шоссе и близость к Риге.

Министерство обороны Эстонии запланировало выделить на строительство инфраструктуры для корпуса 17 млн евро.

Риск войны России с НАТО

Разведка некоторых европейских стран предупреждала, что РФ может готовиться к новому военному конфликту, который может включать противостояние с НАТО.

Президент Литвы Гитанас Науседа допускал, что Россия может осуществить новое нападение условно через четыре-пять лет. А, по мнению премьера Нидерландов, Москва может за два-три года нарастить силы для войны в Европе.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщал, что Россия планирует самое масштабное перевооружение с 1980-х годов. Речь идет о 90 трлн рублей, их потратят до 2030 года на подготовку к войне с НАТО.

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