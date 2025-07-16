НАТО проведет встречу стран с Patriot для помощи Украине на следующей неделе, - Reuters

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналистки Reuters Клауды Таниос в соцсети Х.

Основная цель - найти дополнительные батареи Patriot для передачи Украине, которая нуждается в усилении ПВО на фоне продолжающихся массированных атак России.

Как сообщил агентству Reuters источник, знакомый с ходом переговоров, заседание стран-владельцев систем Patriot и основных доноров Украины может состояться уже в среду на следующей неделе.

Patriot для Украины

Напомним, 9 июля, президент США Дональд Трамп подтвердил, что Украина просила Вашингтон передать системы Patriot.

14 июля, США и НАТО заключили соглашение, по которому американское вооружение будет поступать Украине, а расходы будут покрывать европейские партнеры.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot. Для этого будет использована "многоуровневая договоренность" между Украиной и партнерами.

"Мы делаем все, чтобы Украина получила как можно больше средств для сбивания дронов, для сбивания ракет. Приближаем договоренность, и это будет многоуровневая договоренность, относительно новых систем Patriot и ракет к ним", - сказал президент.

До этого в СМИ появились слухи, что Трамп может передать Украине еще одну дополнительную систему Patriot.

Кроме того, на днях спикер МИД Украины Георгий Тихий сообщил, что страна ведет переговоры не только по закупке Patriot, но и по привлечению широкого спектра других средств ПВО.

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