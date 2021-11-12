США, Великобританія і країни ЄС заявили, що засуджують Білорусь за використання мігрантів
США, Великобританія і країни ЄС заявили, що засуджують Білорусь за використання мігрантів. У заяві йдеться, що дії Білорусі вимагають рішучої міжнародної реакції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт представництва США при ООН.
У заяві постійного представника Естонії від імені Албанії, Естонії, Франції, Ірландії, Норвегії, Великобританії і США, країни засудили "організоване використання людей, чиї життя і благополуччя поставлені під загрозу".
Держави також закликають Мінськ не піддавати ризику життя людей і надати міжнародним організаціям безперешкодний доступ для доставки гуманітарної допомоги.
"Ми, нинішні члени Ради безпеки Європейського Союзу, Естонія, Франція та Ірландія, до яких сьогодні приєдналися члени Ради Безпеки, Норвегія, Сполучене Королівство і Сполучені Штати, а також новий член Ради Безпеки Албанія, засуджуємо організовану інструменталізацію людей, чиї життя і благополуччя були поставлені під загрозу в політичних цілях Білоруссю з метою дестабілізації сусідніх країн і зовнішнього кордону Європейського Союзу і відволікання уваги від її власних порушень прав людини, що посилюються", - йдеться в заяві.
Члени Радбезу ООН заявили про намір обговорити заходи проти тих, "хто причетний до дій режиму" президента Білорусі Олександра Лукашенка.
Раніше ми писали, що Туреччина вирішила не пускати на рейси до Мінська громадян Іраку, Сирії та Ємену.