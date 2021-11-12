США, Великобританія і країни ЄС заявили, що засуджують Білорусь за використання мігрантів. У заяві йдеться, що дії Білорусі вимагають рішучої міжнародної реакції.

У заяві постійного представника Естонії від імені Албанії, Естонії, Франції, Ірландії, Норвегії, Великобританії і США, країни засудили "організоване використання людей, чиї життя і благополуччя поставлені під загрозу".

Держави також закликають Мінськ не піддавати ризику життя людей і надати міжнародним організаціям безперешкодний доступ для доставки гуманітарної допомоги.

"Ми, нинішні члени Ради безпеки Європейського Союзу, Естонія, Франція та Ірландія, до яких сьогодні приєдналися члени Ради Безпеки, Норвегія, Сполучене Королівство і Сполучені Штати, а також новий член Ради Безпеки Албанія, засуджуємо організовану інструменталізацію людей, чиї життя і благополуччя були поставлені під загрозу в політичних цілях Білоруссю з метою дестабілізації сусідніх країн і зовнішнього кордону Європейського Союзу і відволікання уваги від її власних порушень прав людини, що посилюються", - йдеться в заяві.

Члени Радбезу ООН заявили про намір обговорити заходи проти тих, "хто причетний до дій режиму" президента Білорусі Олександра Лукашенка.