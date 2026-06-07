ua en ru
Вс, 07 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Украинцы играя "за русских" едва не победили НАТО в киберучениях, - FT

16:52 07.06.2026 Вс
3 мин
Учения длились три дня - симулировали блэкаут, наводнение и взлом банковской системы
aimg Валерия Абабина
Украинцы играя "за русских" едва не победили НАТО в киберучениях, - FT Фото: Украина и НАТО провели совместные учения по кибератакам (Raphael Minder/FT)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Украинские специалисты в трехдневной симуляции кибератаки в польском Быдгоще играли за страну-агрессора, тактика которой воспроизводила российские дезинформационные кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как проходила симуляция

Учения провели в Быдгоще (Польша) - в Совместном центре анализа, обучения и образования НАТО-Украина (JATEC).

Сценарий предполагал, что вымышленная страна Перанца подверглась кибератаке на энергосеть от авторитарного соседа Карти, который давно претендует на ее территорию.

Трехдневная игра состояла из трех сценариев: отключение электроэнергии, большое наводнение и взлом банковской системы. Украинские чиновники выполняли роль "злодеев" из Карти, а НАТО - защищало вымышленную Перанцу.

Как украинцы играли "за русских"

Команда Карти заполняла соцсети сообщениями, сгенерированными искусственным интеллектом. В них правительство Перанцы обвиняли в некомпетентности и коррупции во время каждого кризиса, а в то же время обещали, что "помощь" окажут именно с Карти.

"Перанца не может помочь, но Карти может", - говорилось в одном из сообщений на веб-сайте вымышленного правительства.

Команда НАТО отвечала призывами к национальному единству и предупреждениями о мародерстве и других формах беспорядков.

По оценке жюри - ученых и специалистов по дезинформации - Карти проиграла лишь с небольшой разницей в двух сценариях.

Чем украинцы отличились

По словам немецкого подполковника Ивонн Реттер, директора Центра цифровизации Бундесвера, украинцы работали быстрее, оказались креативнее и имели лучшие навыки работы с искусственным интеллектом.

"Украинцы имеют очень реалистичное представление о том, как работают и общаются оппоненты. В этом плане мы можем у них поучиться", - признала она.

Жюри поставило команде Карте в укор то, что она не сумела "поддерживать последовательный нарратив, закрепленный на небольшом количестве основных месседжей".

"В реальной жизни основные месседжи меняются каждый день - просто посмотрите, что делает Россия", - ответил на это украинский участник симуляции.

Что такое JATEC и зачем он Украине

Как отметил глава украинской делегации полковник Валерий Вишневский, обмен опытом в JATEC "способствует достижению нашей ключевой цели - как можно более быстрой оперативной совместимости между Украиной и Альянсом".

Из 60 сотрудников центра треть - командированные из Украины (из Вооруженных сил, Минобороны и разведывательных служб). Украинцы делятся опытом роевых атак дронов, радиоэлектронной борьбы и децентрализованных командных структур. В ответ Украина получает более широкий доступ к программному обеспечению и инженерным возможностям НАТО.

Симуляцию финансировал Бундесвер, а платформу цифровых военных игр предоставила французская ИТ-компания Atos.

Отражает ли игра реальность

Исследователь когнитивной войны Университета Гельмута Шмидта в Гамбурге Александру Фотеску признал, что симуляция имеет ограничения.

"Игра на самом деле не погружает нас в реальные условия, с которыми могут столкнуться украинцы. В военное время все очень эмоционально, происходит драматическое и экзистенциальное взаимодействие", - отметил он, сравнив симуляцию со "сценарием, разработанным скорее для практики"

Напомним, Совместный центр НАТО-Украина JATEC в Быдгоще открыли в феврале 2025 года. Это первая гражданско-военная организация, которой совместно руководят НАТО и Украина.

План работы центра Киев и Альянс сформировали в январе 2025 года. В октябре Кабмин определил порядок направления украинских военных в Быдгощ - они работают над современными подходами к оборонному планированию и применением технологий на поле боя.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз НАТО Война в Украине
Новости
Возле Чернобыля "прилетело" в хранилище ядерного топлива
Возле Чернобыля "прилетело" в хранилище ядерного топлива
Аналитика
"Секретная" карта Украины: сможет ли магнитное поле заменить GPS и прогнозировать эпидемии
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Секретная" карта Украины: сможет ли магнитное поле заменить GPS и прогнозировать эпидемии