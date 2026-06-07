Украинцы играя "за русских" едва не победили НАТО в киберучениях, - FT

Украинские специалисты в трехдневной симуляции кибератаки в польском Быдгоще играли за страну-агрессора, тактика которой воспроизводила российские дезинформационные кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Как проходила симуляция

Учения провели в Быдгоще (Польша) - в Совместном центре анализа, обучения и образования НАТО-Украина (JATEC).

Сценарий предполагал, что вымышленная страна Перанца подверглась кибератаке на энергосеть от авторитарного соседа Карти, который давно претендует на ее территорию.

Трехдневная игра состояла из трех сценариев: отключение электроэнергии, большое наводнение и взлом банковской системы. Украинские чиновники выполняли роль "злодеев" из Карти, а НАТО - защищало вымышленную Перанцу.

Как украинцы играли "за русских"

Команда Карти заполняла соцсети сообщениями, сгенерированными искусственным интеллектом. В них правительство Перанцы обвиняли в некомпетентности и коррупции во время каждого кризиса, а в то же время обещали, что "помощь" окажут именно с Карти.

"Перанца не может помочь, но Карти может", - говорилось в одном из сообщений на веб-сайте вымышленного правительства.

Команда НАТО отвечала призывами к национальному единству и предупреждениями о мародерстве и других формах беспорядков.

По оценке жюри - ученых и специалистов по дезинформации - Карти проиграла лишь с небольшой разницей в двух сценариях.

Чем украинцы отличились

По словам немецкого подполковника Ивонн Реттер, директора Центра цифровизации Бундесвера, украинцы работали быстрее, оказались креативнее и имели лучшие навыки работы с искусственным интеллектом.

"Украинцы имеют очень реалистичное представление о том, как работают и общаются оппоненты. В этом плане мы можем у них поучиться", - признала она.

Жюри поставило команде Карте в укор то, что она не сумела "поддерживать последовательный нарратив, закрепленный на небольшом количестве основных месседжей".

"В реальной жизни основные месседжи меняются каждый день - просто посмотрите, что делает Россия", - ответил на это украинский участник симуляции.

Что такое JATEC и зачем он Украине

Как отметил глава украинской делегации полковник Валерий Вишневский, обмен опытом в JATEC "способствует достижению нашей ключевой цели - как можно более быстрой оперативной совместимости между Украиной и Альянсом".

Из 60 сотрудников центра треть - командированные из Украины (из Вооруженных сил, Минобороны и разведывательных служб). Украинцы делятся опытом роевых атак дронов, радиоэлектронной борьбы и децентрализованных командных структур. В ответ Украина получает более широкий доступ к программному обеспечению и инженерным возможностям НАТО.

Симуляцию финансировал Бундесвер, а платформу цифровых военных игр предоставила французская ИТ-компания Atos.

Отражает ли игра реальность

Исследователь когнитивной войны Университета Гельмута Шмидта в Гамбурге Александру Фотеску признал, что симуляция имеет ограничения.

"Игра на самом деле не погружает нас в реальные условия, с которыми могут столкнуться украинцы. В военное время все очень эмоционально, происходит драматическое и экзистенциальное взаимодействие", - отметил он, сравнив симуляцию со "сценарием, разработанным скорее для практики"