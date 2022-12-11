НАТО усилит помощь Молдове из-за гибридных угроз России

НАТО и другие партнеры Молдовы усилят оборонную помощь для нее из-за попыток России дестабилизировать ситуацию в стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как заявила в интервью CNN президент Молдовы Майя Санду, хотя угрозы непосредственного военного вторжения в Молдову со стороны РФ сейчас нет, Россия не оставляет попыток проводить против страны "гибридные атаки" для дестабилизации внутреннего положения. В этой связи партнеры Молдовы, в том числе НАТО, усиливают взаимодействие с Кишиневом для укрепления оборонной сферы.
"Кроме усиления пропаганды, Россия использует как часть гибридной войны поставки энергоресурсов. Так, "Газпром" вопреки заключенному контракту ограничил поставки газа в Молдову на 60%, и это несмотря на то, что Молдова покупает у России газ по очень высокой цене", - рассказала Санди.
Она отметила, что страна получает все больше помощи в оборонной сфере от стран НАТО, а также поддержку других внешних партнеров.
"Мы сделали определенные запросы для нашего оборонного сектора. Мы понимаем, что помощь Украине остается главным приоритетом, но также надеемся получить помощь для усиления нашей обороноспособности", - сказала президент.
На вопрос о преградах со стороны России на пути в Евросоюз, Санду заявила, что Молдова является независимым государством и сама принимает важные для нее решения.
"Это решение наше и стран-членов Евросоюза, и это совсем не дело России", - подчеркнула лидер Молдовы.
Недавно РБК-Украина сообщало, что Путин выразил недовольство тем, что Молдова хранит резервы закупаемого у России газа в трубопроводе Украины. Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица резко прокомментировала его заявление.
Напомним, российский газовый монополист заявил, что газ, предназначенный для Молдовы, якобы оседает на территории Украины. После угроз "Газпрома" сократить транзит через Украину газ в Европе подорожал на 4%.
Кроме того, мы писали, что спикер парламента Молдовы Игорь Гросу заявил: полеты любых ракет через Молдову - это вина России.
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