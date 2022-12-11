НАТО посилить допомогу Молдові через гібридні погрози Росії

Як заявила в інтерв'ю CNN президент Молдови Майя Санду, хоча загрози безпосереднього військового вторгнення до Молдови з боку РФ зараз немає, Росія не залишає спроб проводити проти країни "гібридні атаки" для дестабілізації внутрішнього становища. У зв'язку з цим партнери Молдови, у тому числі НАТО, посилюють взаємодію з Кишиневом для зміцнення оборонної сфери.

"Крім посилення пропаганди, Росія використовує як частину гібридної війни постачання енергоресурсів. Так, "Газпром" всупереч укладеному контракту обмежив постачання газу до Молдови на 60%, і це попри те, що Молдова купує у Росії газ за дуже високою ціною", - розповіла Санду.

Вона зауважила, що країна отримує дедалі більше допомоги в оборонній сфері від країн НАТО, а також підтримку інших зовнішніх партнерів.

"Ми зробили певні запити для нашого оборонного сектора. Ми розуміємо, що допомога Україні залишається головним пріоритетом, але також сподіваємось отримати допомогу для посилення нашої обороноздатності", - сказала президент.

На запитання щодо перепон з боку Росії на шляху до Євросоюзу, Санду заявила, що Молдова є незалежною державою і сама приймає важливі для неї рішення.

"Це рішення наше та країн-членів Євросоюзу, і це зовсім не справа Росії", - наголосила лідер Молдови.