Газ в Европе подорожал после угроз "Газпрома" сократить транзит через Украину

Российский газовый монополист заявил, что газ, предназначенный для Молдовы, якобы "оседает" на территории Украины. После угроз "Газпрома" сократить транзит через Украину газ в Европе подорожал на 4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление " Газпрома ".

"Газпром" утверждает, что объем газа, подаваемый "Газпромом" на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой. Суммарный накопленный объем оседания якобы составляет 52,52 млн кубометров газа.

"При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00 "Газпром" начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки", - говорится в сообщении.

После заявления "Газпрома" газ на бирже TTF в Нидерландах подорожал на 4% до 1280 долларов за тысячу кубометров.