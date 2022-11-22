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Газ в Европе подорожал после угроз "Газпрома" сократить транзит через Украину

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Украина, Вторник 22 ноября 2022 14:04
Газ в Европе подорожал после угроз "Газпрома" сократить транзит через Украину Фото: "Газпром" угрожает прекратить поставки газа через Украину (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Российский газовый монополист заявил, что газ, предназначенный для Молдовы, якобы "оседает" на территории Украины. После угроз "Газпрома" сократить транзит через Украину газ в Европе подорожал на 4%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Газпрома".

"Газпром" утверждает, что объем газа, подаваемый "Газпромом" на ГИС "Суджа" для транзита в Молдову через территорию Украины, превышает физический объем, передаваемый на границе Украины с Молдовой. Суммарный накопленный объем оседания якобы составляет 52,52 млн кубометров газа.

"При сохранении транзитного дисбаланса через Украину для потребителей Молдовы, 28 ноября с 10:00 "Газпром" начнет сокращение подачи газа на ГИС "Суджа" для транзита через Украину в объеме суточной недопоставки", - говорится в сообщении.

После заявления "Газпрома" газ на бирже TTF в Нидерландах подорожал на 4% до 1280 долларов за тысячу кубометров.

По состоянию на 22 ноября через ГИС "Суджа" проходит 42,9 млн кубометров российского газа в сутки для экспорта в страны ЕС по территории Украины.

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