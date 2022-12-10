Путин раскритиковал Молдову за хранение газа в Украине и нарвался на резкий ответ

Недавно Путин выразил недовольство тем, что Молдова хранит резервы закупаемого у России газа в трубопроводе Украины. Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица резко прокомментировала его заявление.

"Молдова - независимая страна, и газ, который она закупает и за который платит, может хранить там, где она решит. У нас нет хранилищ природного газа в Молдове, некоторое количество природного газа мы храним в Румынии, но там хранилища достаточно полны, поэтому определенное количество мы храним в Украине. Там есть возможности для хранения, и эти запасы в безопасности", - сказала Гаврилица.

Отметим, 7 декабря президент РФ Владимир Путин поручил Минэнерго России "посмотреть повнимательнее" и "разобраться", почему Молдова хранит резервы газа в Украине.