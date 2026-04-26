Британия может создать "оборонный банк" для перевооружения Европы против РФ, - Telegraph

23:35 26.04.2026 Вс
Какие преимущества мог бы иметь "оборонный банк"?
aimg Эдуард Ткач
Британия может создать "оборонный банк" для перевооружения Европы против РФ, - Telegraph Фото: решение пока не принято (Getty Images)

Правительство Британии рассматривает планы по созданию "оборонного банка" для перевооружения своих североевропейских союзником против Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

По данным издания, эти планы могут быть смоделированы по образцу аналогичной схемы кредитования ЕС на 150 млрд евро, которая предусмотрена для финансирования закупок оружия государствами-членами блока.

Что же касается "оборонного банка", в случае реализации он обслуживать 10 североевропейских стран НАТО - так называемые Объединенные экспедиционные силы. В этот альянс, кроме Британии входят - Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Литва, Дания, Исландия и Нидерланды.

Если вышеописанный банк будет воплощен в жизнь, он позволит финансировать проекты в области безопасности за счет заимствований по более низким процентным ставкам.

Но как отмечает The Telegraph, на данный момент решение пока не принято, а переговоры носят лишь "предварительный характер".

Россия может напасть на НАТО

Напомним, на днях премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Россия может напасть одну из стран НАТО уже в ближайшие месяцы, а не через годы. Также он не уверен в том, что США будут защищать Европы в случае такого сценария.

Стоит добавить, что по данным разведки Нидерландов, Россия может подготовиться к потенциальному столкновению с НАТО примерно через год после завершения войны против Украины.

