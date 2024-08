В НАТО показали видео с учений украинских пилотов на F-16

"Истребители F-16 прибыли в Украину. Вспомните, как датские инструкторы обучали украинских пилотов, техников и наземный персонал пилотированию и обслуживанию истребителей", - говорится в подписи к видео.

Также один из украинских пилотов рассказал, что летать на F-16 было очень интересно. Однако он считает, что советские самолеты МиГ, которые у Украины есть в своем авиапарке, также нельзя считать очень скучными. Военный добавил, что F-16 имеет легкое управление и легко двигается.

"Сейчас это очень современный самолет, сопоставимый с лучшими западными истребителями. Я уверен, что украинские воздушные силы извлекут пользу от этого", - рассказал генерал-майор ВВС Дании Ян Дам.

