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В НАТО показали видео с учений украинских пилотов на F-16

Фото: самолеты F-16 в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В НАТО показали кадры подготовки украинских военнослужащих на самолетах F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО в Twitter.

"Истребители F-16 прибыли в Украину. Вспомните, как датские инструкторы обучали украинских пилотов, техников и наземный персонал пилотированию и обслуживанию истребителей", - говорится в подписи к видео.

Также один из украинских пилотов рассказал, что летать на F-16 было очень интересно. Однако он считает, что советские самолеты МиГ, которые у Украины есть в своем авиапарке, также нельзя считать очень скучными. Военный добавил, что F-16 имеет легкое управление и легко двигается.

"Сейчас это очень современный самолет, сопоставимый с лучшими западными истребителями. Я уверен, что украинские воздушные силы извлекут пользу от этого", - рассказал генерал-майор ВВС Дании Ян Дам.

Украина получила первые F-16

В конце июля в Украину были доставлены истребители F-16 от западных партнеров. По данным СМИ, Украина получила от Нидерландов шесть самолетов.

Как рассказал президент Владимир Зеленский, пока того количества F-16, которые уже в Украине, недостаточно, но Украина ждет дополнительных самолетов от партнеров.

Детальнее об этом, сколько истребителей нужно для закрытия неба и почему именно F-16 нуждается в Украине, - в материале РБК-Украина.

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