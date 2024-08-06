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У НАТО показали відео з навчань українських пілотів на F-16

Фото: літаки F-16 в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У НАТО показали кадри підготовки українських військовослужбовців на літаках F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служубу НАТО у Twitter.

"Винищувачі F-16 прибули в Україну. Згадайте, як данські інструктори навчали українських пілотів, техніків та наземний персонал пілотуванню та обслуговуванню винищувачів", - сказано у підписі до відео.

Також один з українських пілотів розповів про те, що літати на F-16 було дуже цікаво. Однак він вважає, що радянські літаки МіГ, які Україна має у своєму авіапарку, також не можна вважати дуже нудними. Військовий додав, що F-16 має легке управління та легко рухається.

"Зараз це дуже сучасний літак, співставний із найкращими західними винищувачами. Я впевнений, що українські Повітряні сили отримають користь від цього", - розповів генерал-майор ВПС Данії Ян Дам.

Україна отримала перші F-16

Наприкінці липня в Україну було доставлено винищувачі F-16 від західних партнерів. За даними ЗМІ, Україна отримала від Нідерландів шість літаків.

Як розповів президент Володимир Зеленський, наразі тієї кількості F-16, які вже в Україні, недостатньо, але Україна чекає на додаткові літаки від партнерів.

Детальніше про це, скільки винищувачів треба для закриття неба та чому саме F-16 потребує Україна, - у матеріалі РБК-Україна.

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