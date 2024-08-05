Новая эра авиации. Зачем Украине F-16 и как самолеты помогут в отражении российских атак

С получением западных истребителей F-16 начнется новая эра украинской авиации. Эти самолеты универсальны и помогут выполнить ряд задач, среди которых - усиление ПВО, противодействие вражеским носителям КАБов и нанесение ударов по наземным объектам оккупантов.

Детальнее об этом, сколько истребителей нужно для закрытия неба и почему именно в F-16 нуждается Украина - объяснил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина.

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Сколько F-16 нужно Украине, чтобы закрыть небо

Накануне президент Владимир Зеленский во время торжеств по случаю Дня Воздушных сил ВСУ презентовал истребители F-16 в украинском небе. Он отметил, что западные самолеты уже выполняют задачи в Украине, но не уточнил какие именно. По мнению Александра Мусиенко, в целом речь может идти о не менее трех важных стратегических задачах. Первое - усиление противовоздушной обороны, второе - противодействие носителям КАБов, третье нанесение ударов по наземным объектам врага.

По словам эксперта, для того чтобы реализовать эти три задания одновременно, Украине необходимо получить 120-130 самолетов. То есть, то приблизительное количество, которое ранее озвучивал глава государства (речь шла о 128 бортах).

"Это то, что нужно нам сейчас в дополнение к тому, что у нас есть, чтобы мы могли говорить о закрытии неба над территорией Украины в дополнение к комплексам ПВО, которые нам передают: Patriot, NASAMS и IRIS-T. То есть при таких условиях мы могли бы контролировать воздушное пространство Украины, включая оккупированную территорию", - считает Мусиенко.

Как истребители помогут на фронте и в отражении ракетных атак

Касательно того, как украинские Силы обороны могут применять западные истребители на фронте, здесь речь может идти о нанесении ударов управляемыми авиабомбами по позициям российской армии.

"Второе - это иметь возможность наносить удары ракетами дальностью на 500 км, это также возможность нанесения ударов по врагу ракетами Storm Shadow. И фактически это возможности противодействовать вражеской авиации и носителям КАБов при оснащении необходимыми ракетами", - говорит Мусиенко.

По мнению эксперта, содействие F-16 в отражении воздушных атак оккупантов Украина может ощутить уже сейчас. В частности, при ракетных обстрелах. Так как "любой самолет как теоретически, так и практически может сбивать ракеты".

"Когда враг привлекает значительное количество своих ракет, мы уже можем говорить о том, что, например, в небе над западом Украины сможем привлекать больше F-16 для отражения атак, а наземные комплексы перебазировать в центр, к востоку нашего государства, чтобы там усиливать ПВО", - предполагает Мусиенко.

Таким образом, по его словам, Украина будет иметь еще больше средств защиты от крылатых ракет. Он объясняет, что баллистику F-16 не сбивает. Именно поэтому президент дал соответствующее поручение главкому Александру Сырскому переформировать до конца года систему противовоздушной обороны Украины.

Есть ли альтернатива и какие варианты лучше F-16

При этом собеседник акцентирует, что не видит альтернативы самолетам F. Он подчеркнул, что F-16 - это универсальный самолет, способный нести очень много разных видов вооружения как для сбития воздушных целей, так и для нанесения наземных ударов.

"Для сравнения под крылья F-16 подвешивается ракет и бомб больше в 2,5 раза, чем под МиГ-29, имеющиеся на вооружении Воздушных сил. Поэтому эта машина так универсальна и надежна. Кроме того, F-16 быстрый и маневренный", - сказал Мусиенко.

К тому же к этим самолетам очень много запчастей, потому что F-16 было изготовлено очень много. Их можно быстро ремонтировать, плюс очень много типов вооружения, которые к ним подходят. Все это в комплексе играет на пользу именно этих истребителей. Но, как говорит собеседник, есть варианты и лучше.

"Это F-35. Более новые самолеты, пятое поколение. Но надо понимать, что это следующий этап. Сейчас с F-16 начнется новая эра нашей авиации. Потому что именно благодаря этим самолетам мы окончательно и безвозвратно переходим на стандарты НАТО и двигаемся по той же схеме, теми дорогами, по которым шли страны Альянса к своему перевооружению. И следующим этапом, если увидеть в этих странах, которые сейчас не используют F-16 или отказываются от них, они все покупают F-35. Поэтому я думаю, что это тоже наше будущее", - подытожил эксперт.