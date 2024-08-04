F-16, которые есть в Украине, пока недостаточно, но ожидаем дополнительные, - Зеленский

Того количества самолетов F-16 и пилотов, которые есть сейчас в Украине, пока недостаточно. Но Киев ожидает поставок дополнительных истребителей.

"Подробно вам рассказать, какие задачи будут выполнять или уже выполняли самолеты F-16, я не имею права. Но в любом случае, пока то количество, которое есть в Украине пока, и количество обученных пилотов, этого еще недостаточно", - сказал он.

В то же время, по словам президента, позитив в том, что Украина ожидает дополнительное количество F-16.

"Позитив в том, что многие наши ребята сейчас учатся. Разные форматы, разные стадии. Очень верю, что партнеры смогут это расширить - платформу обучения для наших пилотов, инженеров и т.д.", - отметил Зеленский.