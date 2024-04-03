Стубб заявил, что нет никакой причины отправлять войска Финляндии в Украину

Финский президент Александр Стубб заявил об отсутствии причин для отправки войск страны в Украину. Хельсинки помогает Киеву в противостоянии широкомасштабной агрессии РФ, в частности, оказывая оборонную и политическую поддержку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию президентов Украины и Финляндии Владимира Зеленского и Александра Стубба в Киеве 3 апреля.

"Нет никакой причины для Финляндии отправлять войска в Украину. Мы поддерживаем Украину всеми возможными способами в этот момент", - сказал глава финского государства, отвечая на вопросы представителей СМИ.

В качестве примера Стубб отметил, что Финляндия оказывает Украине помощь не только сегодняшним подписанием соглашения о безопасности и выделением уже 23-го пакета помощи, но и политической поддержкой на пути в НАТО.

Он также обратил внимание на важность, чтобы страны условного Запада, в частности, Европа и США, сфокусировались на том, что они могут "реалистично сделать" для поддержки Украины.

"Для меня это выглядит путем предоставления Украине вооружения, боеприпасов, предоставления тренировки и предоставления Украине пути к членству в ЕС и НАТО", - отметил Стубб.

Идея Макрона об отправке войск

Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО может ввести войска для помощи Украине. Это вызвало дискуссию среди союзников Украины.

Франция позже объяснила, что речь не идет о непосредственно отправке войск для участия в боевых действиях. Некоторые страны НАТО заявили, что готовы рассмотреть такую возможность. Речь идет о Литве, Латвии, Эстонии и Канаде.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Макрон под отправлением войск НАТО в Украину имел в виду обучение.

Большинство стран не поддержали позицию Макрона. Более того, как пишут западные СМИ, неожиданное заявление Макрона вызвало еще большую неприязнь между ним и канцлером Германии Олафом Шольцом.

Добавим, в конце марта министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что страна не исключает возможность отправки западных войск в Украину в будущем. Но сейчас в этом нет нужды.