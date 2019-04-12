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НАТО планирует отправить в Черное море подводные лодки

Новости » Политика    12.04.2019 - 16:01
НАТО планирует отправить в Черное море подводные лодки
Иллюстративное фото (flickr.com nato)

НАТО будут усиливать свое присутствие в Черном море

НАТО планирует отправить в Черное море подводные лодки в рамках расширения своего присутствия в черноморском регионе. Об этом заявил депутат федерального парламента Канады Джеймс Безан, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укринформ".

По словам Безана, если этого не сделать, президент РФ Владимир Путин постарается "все больше и больше продвигаться по чужой территории".

"Мы также должны усиливать свое присутствие в Черном море. Мы даже говорим о подводных лодках, которые сейчас есть в Средиземном море, но могут "неожиданно" появиться и в Черном море. Если у нас есть договоренности и конвенции о том, что мы должны участвовать в определенных усилиях в Черноморском бассейне, то мы будем это делать", - отметил Безан.

Напомним, страны НАТО и Украина в пятницу, 5 апреля, начали совместные учения в Черном море "Морской щит 19". Многонациональные морские учения будут проходить с 5 по 13 апреля в Черном море.

Отметим, в Черном море по состоянию на 1 апреля находились корабли НАТО: так, в море одновременно находились шесть фрегатов 2-й Средиземноморской группы НАТО (SNMG2). Подчеркивалось, что такое присутствие является беспрецедентным фактом. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах усиления присутствия в Черном море.

 

 

 

 

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