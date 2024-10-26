Беларусь готовит военные учения с Россией. Пограничники оценили угрозу
Россия и Беларусь планируют совместные военные учения "Запад-2025". Украинские пограничники не исключают перемещения сил в сторону Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.
Он отметил, что украинские разведчики наблюдают за тем, как будут развиваться события в течение белорусско-российских военных учений.
"Нельзя исключать, что во время этих учений будут проходить какие-то перемещения в направлении нашей границы. Но учитывая предыдущие учения, то большинство могут происходить на белорусских полигонах, возможно, на других направлениях", - сказал спикер.
Демченко подчеркнул, что, несмотря на любые действия агрессора, Украина должна иметь эффективные оборонительные укрепления на границе с Беларусью.
По словам спикера, пограничники не фиксируют перемещение сил в Беларуси в направлении украинской границы.
Напомним, министр обороны Беларуси Виктор Хренин на днях заявил, что Минск и Москва готовят новые совместные военные учения "Запад-2025". Они будут проходить по территории Беларуси.
В 2022 году после проведения в Беларуси учений "Запад" Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с белорусской территории.
Беларусь помогает России
Следует отметить, что Беларусь помогает российскому режиму с начала полномасштабной войны в Украине. На территории Беларуси размещаются войска РФ, авиация и другая техника.
Также белорусский режим поддерживает провокации России и обвиняет Украину в якобы нарушении воздушного пространства. Минск заявил, что направил на украинскую границу дополнительные силы.
Кроме того, российские дроны во время атак на Украину часто залетают в Беларусь. В Украине не исключают, что РФ может совершить провокацию, в том числе на нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси.
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