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Беларусь готовит военные учения с Россией. Пограничники оценили угрозу

Киев, Суббота 26 октября 2024 15:59
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Беларусь готовит военные учения с Россией. Пограничники оценили угрозу Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия и Беларусь планируют совместные военные учения "Запад-2025". Украинские пограничники не исключают перемещения сил в сторону Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Он отметил, что украинские разведчики наблюдают за тем, как будут развиваться события в течение белорусско-российских военных учений.

"Нельзя исключать, что во время этих учений будут проходить какие-то перемещения в направлении нашей границы. Но учитывая предыдущие учения, то большинство могут происходить на белорусских полигонах, возможно, на других направлениях", - сказал спикер.

Демченко подчеркнул, что, несмотря на любые действия агрессора, Украина должна иметь эффективные оборонительные укрепления на границе с Беларусью.

По словам спикера, пограничники не фиксируют перемещение сил в Беларуси в направлении украинской границы.

Напомним, министр обороны Беларуси Виктор Хренин на днях заявил, что Минск и Москва готовят новые совместные военные учения "Запад-2025". Они будут проходить по территории Беларуси.

В 2022 году после проведения в Беларуси учений "Запад" Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе с белорусской территории.

Беларусь помогает России

Следует отметить, что Беларусь помогает российскому режиму с начала полномасштабной войны в Украине. На территории Беларуси размещаются войска РФ, авиация и другая техника.

Также белорусский режим поддерживает провокации России и обвиняет Украину в якобы нарушении воздушного пространства. Минск заявил, что направил на украинскую границу дополнительные силы.

Кроме того, российские дроны во время атак на Украину часто залетают в Беларусь. В Украине не исключают, что РФ может совершить провокацию, в том числе на нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси.

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