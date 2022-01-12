ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Сьогодні відбудеться засідання Ради Росія-НАТО: Україна в порядку денному

Новость на русском →
Брюссель, Середа 12 січня 2022 09:53
Сьогодні відбудеться засідання Ради Росія-НАТО: Україна в порядку денному Фото: сьогодні відбудеться засідання Ради Росія-НАТО (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні відбудеться засідання Ради Росія-НАТО у Брюсселі. Головною темою переговорів буде можливе вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Альянс готовий вести переговори з Москвою про підвищення відкритості щодо військових навчань і уникнення випадкових зіткнень, які можуть спровокувати конфлікт, а також про контроль над озброєннями щодо ракет у Європі, повідомили дипломати НАТО.

Втім, багато вимог Росії, викладені в двох проєктах договорів у грудні, є неприйнятними, включаючи заклики скоротити діяльність Альянсу до рівня 1990-х років і обіцянку не приймати нових членів.

"Давайте прояснимо: дії Росії прискорили цю кризу. Ми прагнемо використовувати дипломатію для деескалації ситуації", - заявила представник США при НАТО Джуліанна Сміт.

Нагадаємо, у США заявили, що Москва приготувала план внутрішньої дестабілізації України.

Зазначимо, США бачать у діях Росії намір напасти на Україну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація НАТО
NEWS
В Україні більше 7 тисяч нових випадків COVID та 193 смерті за добу, - МОЗ
В Україні більше 7 тисяч нових випадків COVID та 193 смерті за добу, - МОЗ
DAILY
Ціни не стримати. Через що в Україні залишаються ризики високої інфляції
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни не стримати. Через що в Україні залишаються ризики високої інфляції