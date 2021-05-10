ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НАТО відкриє своє представництво при ОБСЄ

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 10 травня 2021 18:55
НАТО відкриє своє представництво при ОБСЄ Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Ігор Литвиненко

Північноатлантичний Альянс (НАТО) і Австрія підписали угоду про відкриття офісу зв'язку НАТО у Відні. Це дозволить у майбутньому створити своє представництво при ОБСЄ та інших міжнародних організацій у Відні.

Про це повідомляє прес-служба НАТО.

Церемонія підписання Угоди пройшла в понеділок, 10 травня, за участю генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга і міністр закордонних справ Австрії Александера Шелленберга.

"Після вступу в силу документа ця угода відкриє шлях до офіційної установи у Відні місію НАТО при ОБСЄ та іншими міжнародними організаціями", - повідомили в Альянсі.

Нагадаємо, сьогодні заплановано проведення віртуального саміту " Бухарестської дев'ятки", куди входять країни-члени НАТО зі Східної Європи. У саміті візьме участь також президент США Джо Байден. Одним з питань буде Україна і агресія Російської Федерації.

Також РБК-Україна писало, що президент Польщі Анджей Дуда запевнив, що питання України буде обговорюватися також під час саміту НАТО в червні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика НАТО ОБСЄ
NEWS
Бойовики на Донбасі двічі вели вогонь по позиціях ООС: застосовували міномети і гранатомети
Бойовики на Донбасі двічі вели вогонь по позиціях ООС: застосовували міномети і гранатомети
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена