ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Говоритимуть про Україну: Байден візьме участь у саміті країн-членів НАТО зі Східної Європи

Новость на русском → Понеділок 10 травня 2021 12:36
Говоритимуть про Україну: Байден візьме участь у саміті країн-членів НАТО зі Східної Європи Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Президент США Джо Байден приєднається до віртуального саміту "Бухарестської дев'ятки". Його проведення заплановане на 10 травня.

Про це повідомляє DW.

Головними темами обговорення стануть безпека у Чорноморському регіоні та ситуація довкола України.

Метою проведення саміту заявлена координація безпекових позицій країн регіону. В переговорах візьмуть участь президенти Румунії, Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Естонії, Латвії та Литви, а також генсек НАТО Єнс Столтенберг.

У Білому домі зазначили, що у виступі на саміті Джо Байден висловить прагнення тіснішої співпраці з союзниками по НАТО у Східній Європі, у регіонах Балтійського та Чорного моря з усього спектра глобальних викликів.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що здійснював візит в Україну з посланням для українського народу. Він стверджує, що президент США Джо Байден хотів, щоб цей візит відбувся якомога швидше.

Нагадаємо, Блінкен також пообіцяв, що США не будуть укладати жодних домовленостей щодо України без України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Джозеф Байден НАТО
NEWS
Сутички з поліцією і затримання: як проходять акції до 9 травня в Одесі
Сутички з поліцією і затримання: як проходять акції до 9 травня в Одесі
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена