Говоритимуть про Україну: Байден візьме участь у саміті країн-членів НАТО зі Східної Європи

Президент США Джо Байден приєднається до віртуального саміту "Бухарестської дев'ятки". Його проведення заплановане на 10 травня.

У Білому домі зазначили, що у виступі на саміті Джо Байден висловить прагнення тіснішої співпраці з союзниками по НАТО у Східній Європі, у регіонах Балтійського та Чорного моря з усього спектра глобальних викликів.

Метою проведення саміту заявлена координація безпекових позицій країн регіону. В переговорах візьмуть участь президенти Румунії, Польщі, Болгарії, Чехії, Словаччини, Угорщини, Естонії, Латвії та Литви, а також генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що здійснював візит в Україну з посланням для українського народу. Він стверджує, що президент США Джо Байден хотів, щоб цей візит відбувся якомога швидше.

Нагадаємо, Блінкен також пообіцяв, що США не будуть укладати жодних домовленостей щодо України без України.