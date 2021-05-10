НАТО откроет свое представительство при ОБСЕ

Североатлантический Альянс (НАТО) и Австрия подписали соглашение об открытии офиса связи НАТО в Вене. Это позволит в будущем создать свое представительство при ОБСЕ и других международных организаций в Вене.

"После вступления в силу документа это соглашение откроет путь к официальному учреждению в Вене миссию НАТО при ОБСЕ и другими международными организациями", - сообщили в Альянсе.

Церемония подписания соглашения прошла в понедельник, 10 мая, при участии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и министр иностранных дел Австрии Александера Шелленберга.

Напомним, сегодня запланировано проведение виртуального саммита "Бухарестской девятки", куда входят страны-члены НАТО из Восточной Европы. В саммите примет участие также президент США Джо Байден. Одним из вопросов будет Украина и агрессия Российской Федерации.

Также РБК-Украина писало, что президент Польши Анджей Дуда заверил, что вопрос Украины будет обсуждаться также во время саммита НАТО в июне.