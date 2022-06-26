У НАТО не обговорюють вступ України до Альянсу, - голова МЗС Іспанії
Питання вступу України до НАТО наразі не обговорюється серед країн-учасниць Альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Іспанії Хосе Мануеля Альвареса в інтерв'ю El Pais.
Він наголосив, що НАТО поки не розглядає членство України в Альянсі у середньостроковій перспективі.
"Хочу прояснити: якщо хтось думає, що питання цього вступу стало однією з причин для незаконної агресії Росії в Україні, то це не так. Це частина дезінформаційної кампанії. Воно ніколи не було на столі, і зараз його теж не обговорюють", - заявив міністр.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявляв, що Росія розпочала "військову операцію" через те, що Захід намагався "втягнути Україну до НАТО".
Також ми писали, що, за словами заступника голови ОП Ігоря Жовкви, Україна поки що не робитиме кроків щодо вступу до НАТО через позицію окремих країн-учасниць.
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