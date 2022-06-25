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Україна не робитиме кроки щодо вступу до НАТО, - ОП

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Київ, Субота 25 червня 2022 20:29
Україна не робитиме кроки щодо вступу до НАТО, - ОП Фото: заступник голови Офісу президента Ігор Жовква (facebook com president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Україна поки не буде робити кроки щодо вступу до НАТО через позицію окремих країн-учасниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви для FT.

За його словами, на саміті НАТО в Мадриді мають прийняти нову стратегічну концепцію. Попередня редакція зобов'язує альянс розвивати партнерство з Україною. Офіційний Київ визнає, що в короткостроковій перспективі вступ неможливий, але НАТО має підтвердити партнерство.

"Члени НАТО відкинули наші прагнення. Нічого іншого в цьому плані робити не будемо", - зазначив він.

Крім того, Україна хоче, щоб будь-які згадки про Росію як про партнера були виключені зі стратегічної концепції.

"Ми очікуємо, що в стратегічній концепції НАТО будуть більш суворі і суворі попередження російському агресору", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті НАТО назвуть Росію головною загрозу безпеці альянсу.

До цього в травні тодішня тимчасово повірена в справах США Крістіна Квін говорила, що Україна могла б вступити до НАТО без плану дій щодо членства.

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