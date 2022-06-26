В НАТО не обсуждают вступление Украины в Альянс, - глава МИД Испании

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альвареса в интервью El Pais .

Он подчеркнул, что НАТО пока не рассматривает членство Украины в Альянсе в среднесрочной перспективе.

"Хочу прояснить: если кто-то думает, что вопрос этого вступления стал одной из причин для незаконной агрессии России в Украине, то это не так. Это часть дезинформационной кампании. Оно никогда не было на столе, и сейчас его тоже не обсуждают", - заявил министр.