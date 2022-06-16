Лавров заявив, що Росія не вторгалася до України

У Росії заявили, що вони нібито не вторгалися в Україну і їм довелося розпочати "спецоперацію".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова в інтерв'ю ВВС .

Глава дипломатичного відомства РФ в черговий раз повторив тезу російської пропаганди про те, що у Росії "не залишалося виходу" і їй довелося розпочати військові дії.

"Ви знаєте, ми не вторгалися до України. Ми оголосили спеціальну військову операцію, коли в нас вже не залишилося жодного способу пояснити Заходу, що він займається злочинною діяльністю, втягуючи Україну до НАТО", - заявив Лавров.