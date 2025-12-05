США пригрозили Европе выйти из ряда механизмов НАТО и назвали важное условие, - Reuters
Соединенные Штаты требуют от Европы взять на себя большинство оборонных возможностей НАТО, от разведки до ракет, до 2027 года. Этот сжатый срок показался некоторым европейским чиновникам нереалистичным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Сообщение соответствующего содержания было передано европейцам на встрече в Вашингтоне на этой неделе от сотрудников Пентагона, которые контролируют политику НАТО.
Перекладывание финансового бремени с США на европейских членов Альянса кардинально изменит то, как Соединенные Штаты, один из основателей послевоенного альянса, сотрудничают со своими важнейшими военными партнерами.
На встрече представители Пентагона отметили, что Вашингтон не доволен шагами, которые Европа сделала в усилении своего оборонного потенциала с момента расширенного вторжения России в Украину в 2022 году.
Американские чиновники сообщили своим коллегам, что если Европа не выполнит поставленные условия до 2027 года, США могут прекратить участие в некоторых механизмах координации обороны НАТО.
Несколько европейских чиновников заявили, что этот срок является нереалистичным. Европейские страны в целом приняли требование президента США Дональда Трампа взять на себя больше ответственности за собственную безопасность и обязались значительно увеличить расходы на оборону.
Что предшествовало
Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что он ожидает от европейских стран-членов НАТО увеличения расходов на оборону. Целевой показатель в 5% ВВП предложил именно Вашингтон.
На фоне согласия стран Европы на такой целевой показатель глава Пентагона Пит Хегсет уже признал, что они "активизировались".
В июне лидеры стран НАТО во время саммита в Гааге обязались увеличить оборонные расходы до уровня 5% ВВП за 10 лет.
Новый целевой показатель оборонных расходов, который должен быть достигнут в течение следующих лет, представляет собой скачок на сотни миллиардов долларов в год. Ранее страны НАТО должны были тратить на оборону 2% ВВП.