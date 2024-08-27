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В НАТО назвали "потенциально опасным" инцидент с "воздушным объектом", залетевшим в Польшу

Фото: реакция НАТО на залет дрона в Польшу (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году на территориях стран-союзников неоднократно находили обломки российских беспилотников и ракет. Действия России безответственны и опасны.

Об этом заявила спикер НАТО Фары Далалла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Комментируя информацию о том, что 26 августа во время массированного обстрела Украины, вероятно, российский беспилотник влетел в польское воздушное пространство, Далалла заметила, что "если у нас нет информации, указывающей на то, что это было прямое нападение России на ее союзников, эти действия безответственны и потенциально опасны".

Следует заметить, что во время массированной российской атаки против Украины с использованием ударных дронов и крылатых ракет оперативный командующий вооруженными силами Польши заявил о "проникновении объекта на территорию Польши".

Впоследствии в Польше заявили , что "объектом", залетевшим на ее территорию во время массированной российской атаки против Украины с использованием ударных дронов, является, скорее всего, беспилотник. Его поиски продолжаются.

 

Не первый инцидент

Это не первый случай, когда российские объекты попадут на территорию страны НАТО. В результате падения одного из таких "объектов" в прошлом даже погибли польские граждане. Однако ни Польша, ни НАТО, кроме поднятия в воздух истребителей во время российских ударов по украинской территории, не принимают никаких мер по подобным инцидентам.

Также ведут себя власти Румынии, на территорию которой также попадали российские средства поражения.

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НАТОПольшаВойна России против УкраиныАтака дронов