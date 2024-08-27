В НАТО назвали "потенциально опасным" инцидент с "воздушным объектом", залетевшим в Польшу

Комментируя информацию о том, что 26 августа во время массированного обстрела Украины, вероятно, российский беспилотник влетел в польское воздушное пространство, Далалла заметила, что "если у нас нет информации, указывающей на то, что это было прямое нападение России на ее союзников, эти действия безответственны и потенциально опасны".

Следует заметить, что во время массированной российской атаки против Украины с использованием ударных дронов и крылатых ракет оперативный командующий вооруженными силами Польши заявил о "проникновении объекта на территорию Польши".

Впоследствии в Польше заявили , что "объектом", залетевшим на ее территорию во время массированной российской атаки против Украины с использованием ударных дронов, является, скорее всего, беспилотник. Его поиски продолжаются.