У НАТО назвали "потенційно небезпечним" інцидент з "повітряним об'єктом", що залетів у Польщу

Коментуючи інформацію про те, що 26 серпня під час масованого обстрілу України, ймовірно, російський безпілотник влетів у польський повітряний простір, Далалла зауважила, що "якщо у нас немає інформації, яка вказує на те, що це був прямий напад Росії на її союзників, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними".

Варто зауважити, що під час масованої російської атаки проти України з використанням ударних дронів і крилатих ракет оперативний командувач збройних сил Польщі заявив про "проникнення об'єкта на територію Польщі".

Згодом у Польщі заявили, що "об'єктом", який залетів на її територію під час масованої російської атаки проти України з використанням ударних дронів, є, швидше за все, безпілотник. Його пошуки тривають.