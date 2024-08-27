В НАТО назвали "потенциально опасным" инцидент с "воздушным объектом", залетевшим в Польшу
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в 2022 году на территориях стран-союзников неоднократно находили обломки российских беспилотников и ракет. Действия России безответственны и опасны.
Об этом заявила спикер НАТО Фары Далалла, сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Комментируя информацию о том, что 26 августа во время массированного обстрела Украины, вероятно, российский беспилотник влетел в польское воздушное пространство, Далалла заметила, что "если у нас нет информации, указывающей на то, что это было прямое нападение России на ее союзников, эти действия безответственны и потенциально опасны".
Следует заметить, что во время массированной российской атаки против Украины с использованием ударных дронов и крылатых ракет оперативный командующий вооруженными силами Польши заявил о "проникновении объекта на территорию Польши".
Впоследствии в Польше заявили , что "объектом", залетевшим на ее территорию во время массированной российской атаки против Украины с использованием ударных дронов, является, скорее всего, беспилотник. Его поиски продолжаются.
Не первый инцидент
Это не первый случай, когда российские объекты попадут на территорию страны НАТО. В результате падения одного из таких "объектов" в прошлом даже погибли польские граждане. Однако ни Польша, ни НАТО, кроме поднятия в воздух истребителей во время российских ударов по украинской территории, не принимают никаких мер по подобным инцидентам.
Также ведут себя власти Румынии, на территорию которой также попадали российские средства поражения.
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