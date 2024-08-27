У НАТО назвали "потенційно небезпечним" інцидент з "повітряним об'єктом", що залетів у Польщу
Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року на територіях країн-союзників неодноразово знаходили уламки російських безпілотників і ракет. Дії Росії є безвідповідальними та небезпечними.
Про це заявила речниця НАТО Фари Далалла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Коментуючи інформацію про те, що 26 серпня під час масованого обстрілу України, ймовірно, російський безпілотник влетів у польський повітряний простір, Далалла зауважила, що "якщо у нас немає інформації, яка вказує на те, що це був прямий напад Росії на її союзників, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними".
Варто зауважити, що під час масованої російської атаки проти України з використанням ударних дронів і крилатих ракет оперативний командувач збройних сил Польщі заявив про "проникнення об'єкта на територію Польщі".
Згодом у Польщі заявили, що "об'єктом", який залетів на її територію під час масованої російської атаки проти України з використанням ударних дронів, є, швидше за все, безпілотник. Його пошуки тривають.
Не перший інцидент
Це не перший випадок, коли російські "об'єкти" потраплять на територію країни НАТО. Внаслідок падіння одного з таких "об'єктів" у минулому навіть загинули польські громадяни. Проте ані Польща, ані НАТО, крім підняття в повітря винищувачів під час російських ударів по українській території не вживають жодних заходів щодо подібних інцидентів.
Так само поводить себе влада Румунії, на територію якої також потрапляли російські засоби ураження.
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