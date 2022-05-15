У МЗС Фінляндії озвучили термін подачі заявки на членство в НАТО
Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна, швидше за все, заявку на членство в НАТО 18 травня. Після цього почнуться переговори.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.
"Це буде наш посол НАТО в Брюсселі, який зробить це фізично, ймовірно, в середу. Потім, якщо почнуться переговори з НАТО, ними займуться делегації на чолі з міністерством закордонних справ і міністерством оборони", - сказав він.
За його словами, Фінляндія готується до традиційних військових загроз Росії у відповідь на свої дії.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо особисто подзвонив Путіну, щоб повідомити про те, що його країна має намір вступити до складу НАТО.
Туреччина тим часом заявила, що не планує закривати двері в НАТО для скандинавських країн, однак бажає, щоб її інтереси були враховані.
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