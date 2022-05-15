ru ua
Нд, 15 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У МЗС Фінляндії озвучили термін подачі заявки на членство в НАТО

Новость на русском →
Гельсінкі, Неділя 15 травня 2022 02:11
У МЗС Фінляндії озвучили термін подачі заявки на членство в НАТО Фото: Фінляндія має намір подати заявку в НАТО 18 травня (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто заявив, що країна, швидше за все, заявку на членство в НАТО 18 травня. Після цього почнуться переговори.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Aftonbladet.

"Це буде наш посол НАТО в Брюсселі, який зробить це фізично, ймовірно, в середу. Потім, якщо почнуться переговори з НАТО, ними займуться делегації на чолі з міністерством закордонних справ і міністерством оборони", - сказав він.

За його словами, Фінляндія готується до традиційних військових загроз Росії у відповідь на свої дії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що президент Фінляндії Саулі Нііністьо особисто подзвонив Путіну, щоб повідомити про те, що його країна має намір вступити до складу НАТО.

Туреччина тим часом заявила, що не планує закривати двері в НАТО для скандинавських країн, однак бажає, щоб її інтереси були враховані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Финляндия
NEWS
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
Керував звірствами у Сирії. Стало відоме ім'я генерала, який наказував обстрілювати Харків
DAILY
Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дорога в Європу. Чи отримає Україна статус кандидата на вступ до ЄС