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Швеція може подати заявку на вступ до НАТО 17 травня, - SvD

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Стокгольм, Неділя 15 травня 2022 10:51
Швеція може подати заявку на вступ до НАТО 17 травня, - SvD Фото: Швеція може подати заявку на вступ до НАТО 17 травня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У вівторок, 17 травня Швеція може подати заявку заявки на членство в Північноатлантичному альянсі. Це відбудеться за умови, якщо "все йтиме за планом".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Svenska Dagbladet.

"Якщо все піде за планом, Швеція подасть заявку на вступ до НАТО у вівторок", - пише газета з посиланням на власні джерела.

Зазначено, що згідно з планом шведської влади, заявку на членство в Альянсі мають подати у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

Нагадаємо, Канада виступила за прискорене приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

Також стало відомо, що на підтримку Швеції та Фінляндії можуть розраховувати у Німеччині та Румунії.

При цьому глава МЗС Туреччини заявив, що турецький народ виступає проти вступу Фінляндії та Швеції до Північноатлантичного альянсу. Однак Анкара готова до обговорення питання.

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