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У Швеції та Фінляндії відреагували на заяву Ердогана проти їх вступу до НАТО

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П'ятниця 13 травня 2022 17:33
У Швеції та Фінляндії відреагували на заяву Ердогана проти їх вступу до НАТО Фото: Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Заява президента Туреччини Таїпа Ердогана була неочікуваною для Швеції та Фінляндії. Однак країни переконані у тому, що усі питання можна вирішити.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на SVT.

Реакція МЗС Швеції

Міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде заявила, що лише нещодавно декілька разів бачилась зі своїм турецьким колегою.

"У нас хороші та конструктивні стосунки, і вони нам нічого подібного не сказали. Ні посли НАТО, ні жодна з 30 країн не представили нічого подібного. Я сподіваюся, що ми зможемо обговорити все, і якщо вирішимо подати заявку на членство в НАТО, отримаємо позитивні повідомлення від усіх країн" - заявила Лінде.

Реакція МЗС Фінляндії

Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто відзначив, що його турецький колега позитивно відреагував на членство обох скандинавських країн у НАТО.

"У цьому процесі нам потрібно терпіння. Ці речі завжди пов’язані з політикою. Більшість проблем завжди можна вирішити" - додав Хаавісто.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що Ердоган заявив про те, що його країна не підтримує вступ Фінляндії та Швеції до НАТО.

Тим часом Фінляндія планує вже 15 травня оприлюднити другу "Білу книгу" з пропозицією про вступ до НАТО.

У Кремлі вже відреагували на рішення скандинавських країн вступити до Альянсу. Назвали це загрозою й пригрозили "військовими кроками".

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