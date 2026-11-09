С географической точки зрения Украина уже якобы является другой страной, а реалии на земле очевидны.

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина "в конце концов будет немного другой", Песков порекомендовал адресовать этот вопрос американскому лидеру.

"Что касается формы Украины, то с географической точки зрения это уже другая страна. Реалии на земле очевидны, вряд ли кто-то может их отрицать", - отметил спикер Кремля.

Что предшествовало

Напомним, Трамп заявил, что мирное соглашение будет достигнуто уже скоро. Он также намекнул, что Украина по итогам завершения войны и соглашения может измениться в территориальном плане.

По крайней мере, таким был ответ Трампа на вопрос, рассчитывает ли он, что "все закончится сохранением свободной и независимой Украины".