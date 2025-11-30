Финляндия совместно с Британией начала военные учения вблизи границы с РФ
Финляндия с Британией начала совместные военные учения под названием "Северный топор 2025" в городе Кухмо с участием британских военных и 600 единиц техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.
Отмечается, что в учениях принимают участие примерно 3 тысячи человек, из которых 600 - резервисты. Также в маневрах задействованы войска пограничных войск Кайнуу и Северной Карелии, а также Британии.
Цель учений - научить войска оборонительным, задерживающим, наступательным и ночным боевым действиям в сложных условиях Северной Финляндии.
"Сотрудничество с британским подразделением укрепляет оперативную совместимость между союзниками", - заявил бригадный генерал Ари Лааксонен.
В учениях участвует примерно 600 транспортных средств, включая боевые танки. Также в мероприятиях задействованы два транспортных вертолета NH90 и один легкий вертолет MD 500 из полка Utti Jaeger. В учениях также будут использованы беспилотники различных типов.
Что предшествовало
После полномасштабного вторжения РФ в Украину страны-члены НАТО активизировали подготовку своих боевых подразделений.
Так, в сентябре в Польше прошли стратегические военные учения Iron Defender-25, которые стали самыми масштабными для страны в 2025 году. Согласно официальной информации Генштаба Вооруженных сил Польши, в маневрах принимали участие около 30 тысяч военнослужащих из Польши и стран-союзников, а также более 600 единиц военной техники различных типов.
Отмечается, что учения охватили сухопутный, морской и воздушный компоненты и прошли на полигонах в Варминско-Мазурском, Поморском и Подкарпатском воеводствах.