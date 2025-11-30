Финляндия совместно с Британией начала военные учения вблизи границы с РФ

Финляндия с Британией начала совместные военные учения под названием "Северный топор 2025" в городе Кухмо с участием британских военных и 600 единиц техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle .

Отмечается, что в учениях принимают участие примерно 3 тысячи человек, из которых 600 - резервисты. Также в маневрах задействованы войска пограничных войск Кайнуу и Северной Карелии, а также Британии.

Цель учений - научить войска оборонительным, задерживающим, наступательным и ночным боевым действиям в сложных условиях Северной Финляндии.

"Сотрудничество с британским подразделением укрепляет оперативную совместимость между союзниками", - заявил бригадный генерал Ари Лааксонен.

В учениях участвует примерно 600 транспортных средств, включая боевые танки. Также в мероприятиях задействованы два транспортных вертолета NH90 и один легкий вертолет MD 500 из полка Utti Jaeger. В учениях также будут использованы беспилотники различных типов.