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НАТО должно увеличить военную помощь, чтобы ВСУ смогли воевать всю зиму, - Столтенберг

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

НАТО нужно увеличить поставку всего, чтобы украинцы смогли воевать всю зиму. Речь идет о генераторах, зимней одежде и палатках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга, которое приводит издание Deutsche Welle.

"Зима приближается. И это тоже было основным посылом встречи министров обороны НАТО: нам необходимо увеличить поставки всего, начиная с зимней одежды, генераторов, палаток, чтобы украинцы смогли продлить военные действия всю зиму", - заявил Столтенберг.

Генсек добавил, что системы вооружений, поставленные союзниками и партнерами НАТО, уже показали огромное влияние. Это и стало одной из причин, почему РФ не смогла добиться преимущества в воздухе и контроля над воздушным пространством Украины.

"Это произошло, конечно, прежде всего из-за умений, решимости украинских вооруженных сил использовать уже старые имеющиеся у них советские средства ПВО. Партнеры поставляли Украине боеприпасы для старых советских систем, а затем начали предоставлять новые", - добавил Столтенберг.

Напомним, что Украина в ближайшее время получит еще три системы ПВО IRIS-T.

Также Великобритания передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдет зимняя одежда для украинских защитников.

Ранее стало известно, что Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи.

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