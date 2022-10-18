Италия предоставила Украине новый пакет военной помощи

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter .

Он поблагодарил правительство и министра обороны Италии Лоренцо Гуэрини за предоставление нового пакета военной помощи, "который поможет значительно усилить нашу обороноспособность от российской агрессии".

Ранее итальянское издание Formiche сообщало, что Италия готовит пятый пакет военной помощи для Украины, включающий военную технику и оборудование.

Напомним, что ранее Италия уже предоставляла Украине новое оружие. Страна поставила Украине противотанковое оружие, системы ПВО сверхмалой дальности, минометы, артиллерийские боеприпасы, системы связи, средства индивидуальной защиты и наборы предметов первой необходимости.

В июле сообщалось, что в итальянском Неаполе полиция не пропустила и завернула обратно на военную базу Персано-ди-Салерно три тягача из САУ Panzerhaubitze 2000 года.

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