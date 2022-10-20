В Британии анонсировали новый пакет военной помощи Украине: названо содержание

Британия передаст Украине новый пакет военной помощи. В него войдет зимняя одежда для украинских защитников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление министра обороны Британии Бена Уоллеса в парламенте.

По его словам, Британия уже разрабатывает пакет военной помощи Украине на фоне приближения зимы.

"В том числе (планируется передать - ред.) 25 тысяч комплектов зимней одежды, чтобы они (украинские военные - ред.) были эффективнее на поле боя, чем плохо обученные, плохо подготовленные и плохо экипированные российские противники, многие из которых были мобилизованы в короткие сроки без достаточной подготовки и снаряжения", - отметил министр.

Также он рассказал, что его страна намерена продолжить поставки сложного оборудования для радиоэлектронной борьбы, которое поможет ВСУ защититься от вражеских дронов и ракет большой дальности.

"Мы гордимся тем, что являемся вторым по величине донором военной техники. Поддержка Украины остается главной задачей Минобороны", - подчеркнул Уоллес.