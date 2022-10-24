НАТО має збільшити військову допомогу, аби ЗСУ змогли воювати всю зиму, - Столтенберг

НАТО потрібно збільшити постачання всього, щоб українці змогли воювати усю зиму. Мова йде про генератори, зимовий одяг та намети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга, яку приводить видання Deutsche Welle.

"Зима наближається. І це теж було основним посилом зустрічі міністрів оборони НАТО: нам необхідно збільшити постачання всього, починаючи із зимового одягу, генераторів, наметів, щоб українці змогли продовжити військові дії усю зиму", - заявив Столтенберг.

Генсек додав, що системи озброєнь, які поставили союзники і партнери НАТО, вже показали величезний вплив. Це і стало однією з причин, чому РФ не змогла досягти переваги в повітрі та контролю над повітряним простором України.

"Це сталося, звичайно, передусім через уміння, рішучість українських збройних сил використовувати вже старі наявні в них радянські засоби ППО. Партнери постачали Україні боєприпаси для старих радянських систем, а потім почали надавати нові", - додав Столтенберг.