В НАТО и ЕС резко ответили на вторжение МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии

Иллюстративное фото: МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Нарушение российскими истребителями МиГ-31 воздушного пространства Эстонии - это пример безрассудного поведения и крайне опасная провокация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Каю Каллас в соцсети X и пресс-секретаря НАТО Элисон Харт в соцсети X.

Реакция Евросоюза

"Сегодняшнее нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является крайне опасной провокацией", - подчеркнула Каллас. 

Она напомнила, что это уже третье подобное нарушение воздушного пространства стран Евросоюза за последние дни. Такие провокации еще больше обостряют напряженность в регионе. 

Каллас добавила, что ЕС полностью солидарен с Эстонией. В частности, она находится в контакте с эстонским правительством. 

"Мы продолжим оказывать поддержку нашим государствам-членам в укреплении их обороны с помощью европейских ресурсов.Путин испытывает решимость Запада. Мы не должны показывать слабость", - отметила она. 

Реакция НАТО

В свою очередь пресс-секретарь НАТО отметила, что Альянс немедленно отреагировал на вторжение в воздушное пространство Эстонии и перехватил российские МиГ-31К. 

"Это очередной пример безрассудного поведения России и способности НАТО реагировать", - добавила Харт. 

МиГ-31 в воздушном пространстве Эстонии

Напомним, сегодня, 19 сентября, три российских истребителя МиГ-31К залетели в воздушное пространство Эстонии и находились там около 12 минут.

По информации источников Politico, истребители летели в сторону Таллина.

