В НАТО и ЕС резко ответили на вторжение МиГ-31 в воздушное пространство Эстонии

Реакция Евросоюза

"Сегодняшнее нарушение воздушного пространства Эстонии российскими военными самолетами является крайне опасной провокацией", - подчеркнула Каллас.

Она напомнила, что это уже третье подобное нарушение воздушного пространства стран Евросоюза за последние дни. Такие провокации еще больше обостряют напряженность в регионе.

Каллас добавила, что ЕС полностью солидарен с Эстонией. В частности, она находится в контакте с эстонским правительством.

"Мы продолжим оказывать поддержку нашим государствам-членам в укреплении их обороны с помощью европейских ресурсов.Путин испытывает решимость Запада. Мы не должны показывать слабость", - отметила она.

Реакция НАТО

В свою очередь пресс-секретарь НАТО отметила, что Альянс немедленно отреагировал на вторжение в воздушное пространство Эстонии и перехватил российские МиГ-31К.

"Это очередной пример безрассудного поведения России и способности НАТО реагировать", - добавила Харт.