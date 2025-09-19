У НАТО і ЄС різко відповіли на вторгнення МіГ-31 у повітряний простір Естонії

Реакція Євросоюзу

"Сьогоднішнє порушення повітряного простору Естонії російськими військовими літаками є вкрай небезпечною провокацією", - наголосила Каллас.

Вона нагадала, що це вже третє подібне порушення повітряного простору країн Євросоюзу за останні дні. Такі провокації ще більше загострюють напруженість у регіоні.

Каллас додала, що ЄС повністю солідарний з Естонією. Зокрема, вона перебуває в контакті з естонським урядом.

"Ми продовжимо надавати підтримку нашим державам-членам у зміцненні їхньої оборони за допомогою європейських ресурсів. Путін випробовує рішучість Заходу. Ми не повинні показувати слабкість", - зазначила вона.

Реакція НАТО

Зі свого боку прессекретар НАТО зазначила, що Альянс негайно відреагував на вторгнення в повітряний простір Естонії і перехопив російські МіГ-31К.

"Це черговий приклад нерозважливої поведінки Росії та здатності НАТО реагувати", - додала Гарт.