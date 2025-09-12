RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

НАТО готовит военный ответ после вторжения дронов РФ в Польшу, - Bloomberg

Фото: буде як військова відповідь, так і політична (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

НАТО готовит оборонительные военные меры в ответ на вторжение российских беспилотников в Польшу. Цель - усилить сдерживание на восточном фланге Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам собеседника, военный ответ будет координировать Верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе Алексус Гринкевич, который отвечает за планирование и проведение всех военных операций Альянса.

Как рассказал источник, сейчас командование оценивает ситуацию и определяет, какие поставки, если таковые потребуются, необходимы.

"В перспективе нам предстоит сделать еще очень многое. В настоящее время страны уже проводят усовершенствования вооружения, чтобы снизить затраты на ведение боевых действий, и мы продолжим работать над этим вместе со всеми странами Альянса", - заявил Гринкевич в четверг.

Также он сказал, что НАТО извлечет уроки и сейчас "мы узнаем о вещах", которых нужно улучшить, чтобы противостоять "ограниченным вторжениям".

Помимо "военного ответа", собеседник издания рассказал, что будет дан еще и политический ответ. Первый такой ответ был уже дан в среду, когда генсек НАТО Марк Рютте и другие лидеры стран-союзников осудили "безрассудное поведение" России.

Кроме того, источник сообщил, что хоть количество дронов, нарушивших воздушное пространство Польши было беспрецедентным, и это заставило самолеты НАТО сбивать их прямо в воздушном пространстве Альянса, однако установить намерение - сложно.

Дроны России в Польше

Напомним, в ночь на 10 сентября Россия массированно атаковала Украину, используя дроны и ракеты разных типов. При этом около 20 российских беспилотников залетели на территорию Польши.

В связи с этим ВВС Польши и стран-союзников по НАТО задействовали для сбивания самолеты F-35, F-16 и вертолеты Мі-24, М-17 и Black Hawk.

По последним данным, в Польше нашли обломки уже 16 дронов. Один из них упал на территорию военной базы, но ущерб не нанесен.

Кроме того, в связи с атакой РФ НАТО применило 4 статью, что позволит странам-союзникам обсудить ситуацию в Североатлантическом совете.

