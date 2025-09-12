UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

НАТО готує військову відповідь після вторгнення дронів РФ у Польщу, - Bloomberg

Фото: буде як військова відповідь, так і політична (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

НАТО готує оборонні військові заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у Польщу. Мета - посилити стримування на східному фланзі Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами співрозмовника, військову відповідь координуватиме Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич, який відповідає за планування і проведення всіх військових операцій Альянсу.

Як розповіло джерело, зараз командування оцінює ситуацію і визначає, які поставки, якщо такі будуть потрібні, необхідні.

"У перспективі нам належить зробити ще дуже багато. Наразі країни вже проводять удосконалення озброєння, щоб знизити витрати на ведення бойових дій, і ми продовжимо працювати над цим разом з усіма країнами Альянсу", - заявив Гринкевич у четвер.

Також він сказав, що НАТО зробить висновки і зараз "ми дізнаємося про речі", які потрібно поліпшити, щоб протистояти "обмеженим вторгненням".

Крім "військової відповіді", співрозмовник видання розповів, що буде дана ще й політична відповідь. Першу таку відповідь було вже дано в середу, коли генсек НАТО Марк Рютте та інші лідери країн-союзників засудили "безрозсудну поведінку" Росії.

Крім того, джерело повідомило, що хоч кількість дронів, які порушили повітряний простір Польщі, була безпрецедентною, і це змусило літаки НАТО збивати їх просто в повітряному просторі Альянсу, проте встановити намір - складно.

Дрони Росії в Польщі

Нагадаємо, в ніч на 10 вересня Росія масовано атакувала Україну, використовуючи дрони і ракети різних типів. При цьому близько 20 російських безпілотників залетіли на територію Польщі.

У зв'язку з цим ВПС Польщі та країн-союзників по НАТО задіяли для збивання літаки F-35, F-16 і вертольоти Мі-24, М-17 і Black Hawk.

За останніми даними, у Польщі знайшли уламки вже 16 дронів. Один із них упав на територію військової бази, але шкоди не завдано.

Крім того, у зв'язку з атакою РФ НАТО застосувало 4 статтю, що дасть змогу країнам-союзникам обговорити ситуацію в Північноатлантичній раді.

НАТОРосійська ФедераціяПольща