НАТО готує військову відповідь після вторгнення дронів РФ у Польщу, - Bloomberg

НАТО готує оборонні військові заходи у відповідь на вторгнення російських безпілотників у Польщу. Мета - посилити стримування на східному фланзі Альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами співрозмовника, військову відповідь координуватиме Верховний головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі Алексус Грінкевич, який відповідає за планування і проведення всіх військових операцій Альянсу.
Як розповіло джерело, зараз командування оцінює ситуацію і визначає, які поставки, якщо такі будуть потрібні, необхідні.
"У перспективі нам належить зробити ще дуже багато. Наразі країни вже проводять удосконалення озброєння, щоб знизити витрати на ведення бойових дій, і ми продовжимо працювати над цим разом з усіма країнами Альянсу", - заявив Гринкевич у четвер.
Також він сказав, що НАТО зробить висновки і зараз "ми дізнаємося про речі", які потрібно поліпшити, щоб протистояти "обмеженим вторгненням".
Крім "військової відповіді", співрозмовник видання розповів, що буде дана ще й політична відповідь. Першу таку відповідь було вже дано в середу, коли генсек НАТО Марк Рютте та інші лідери країн-союзників засудили "безрозсудну поведінку" Росії.
Крім того, джерело повідомило, що хоч кількість дронів, які порушили повітряний простір Польщі, була безпрецедентною, і це змусило літаки НАТО збивати їх просто в повітряному просторі Альянсу, проте встановити намір - складно.
Нагадаємо, в ніч на 10 вересня Росія масовано атакувала Україну, використовуючи дрони і ракети різних типів. При цьому близько 20 російських безпілотників залетіли на територію Польщі.
У зв'язку з цим ВПС Польщі та країн-союзників по НАТО задіяли для збивання літаки F-35, F-16 і вертольоти Мі-24, М-17 і Black Hawk.
За останніми даними, у Польщі знайшли уламки вже 16 дронів. Один із них упав на територію військової бази, але шкоди не завдано.
Крім того, у зв'язку з атакою РФ НАТО застосувало 4 статтю, що дасть змогу країнам-союзникам обговорити ситуацію в Північноатлантичній раді.