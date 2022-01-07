Глави МЗС країн НАТО провели закрите засідання перед переговорами з Росією

Міністри закордонних справ НАТО провели закрите засідання, щоб підготуватися до майбутніх переговорів з Росією. Наступного тижня плануються переговори між США та РФ, а також засідання Ради НАТО-Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву місії США в НАТО .

"Міністри закордонних справ усіх країн НАТО на сьогоднішній позачерговій сесії підтвердили нашу єдність у відповідь на агресію Росії проти України. Напередодні майбутнього засідання Ради НАТО-Росія вони наголосили на необхідності дипломатії, діалогу та деескалації", - заявили в США.

Після засідання глава Міністерства закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що країни НАТО підготувалися до діалогу з Росією.

"Ми готові до діалогу з Росією, але не коштом наших цінностей чи ключових принципів", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

Водночас міністр закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс після засідання в НАТО наголосила, що агресивні дії Росії серйозно підривають безпековий порядок в Європі.

"НАТО вживе всіх необхідних заходів для забезпечення безпеки та оборони всіх союзників", - заявила Лійметс у Twitter.