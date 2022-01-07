Міністри оборони НАТО зберуться наступного тижня. Запросили Україну та Грузію
Наступного тижня відбудеться перше у 2022 році засідання Ради очільників оборонних відомств країн НАТО, але у віртуальному форматі. На засідання запросили Україну та Грузію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.
Засідання Військового комітету НАТО відбудеться 12-13 січня.
Перший день буде присвячений військово-стратегічному мисленню та обговоренню Концепції ведення бойових дій НАТО. Другий день розпочнеться з виступу генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.
Після виступу генсека відбудеться огляд поточної ситуації з безпекою та обговорення поточної позиції НАТО щодо стримування та оборони, а потім міністри оборони НАТО проведуть зустріч з представниками Грузії та України.
На порядку денному цієї зустрічі буде обговорення ситуації довкола України та Грузії, а також поточний прогрес у впровадженні реформ в обороні.