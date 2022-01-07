Міністри оборони НАТО зберуться наступного тижня. Запросили Україну та Грузію

Наступного тижня відбудеться перше у 2022 році засідання Ради очільників оборонних відомств країн НАТО, але у віртуальному форматі. На засідання запросили Україну та Грузію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО .

Засідання Військового комітету НАТО відбудеться 12-13 січня.

Перший день буде присвячений військово-стратегічному мисленню та обговоренню Концепції ведення бойових дій НАТО. Другий день розпочнеться з виступу генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Після виступу генсека відбудеться огляд поточної ситуації з безпекою та обговорення поточної позиції НАТО щодо стримування та оборони, а потім міністри оборони НАТО проведуть зустріч з представниками Грузії та України.