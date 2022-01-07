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Міністри оборони НАТО зберуться наступного тижня. Запросили Україну та Грузію

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Брюссель, П'ятниця 07 січня 2022 16:25
Міністри оборони НАТО зберуться наступного тижня. Запросили Україну та Грузію Фото: міністри оборони НАТО зберуться онлайн (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Наступного тижня відбудеться перше у 2022 році засідання Ради очільників оборонних відомств країн НАТО, але у віртуальному форматі. На засідання запросили Україну та Грузію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Засідання Військового комітету НАТО відбудеться 12-13 січня.

Перший день буде присвячений військово-стратегічному мисленню та обговоренню Концепції ведення бойових дій НАТО. Другий день розпочнеться з виступу генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга.

Після виступу генсека відбудеться огляд поточної ситуації з безпекою та обговорення поточної позиції НАТО щодо стримування та оборони, а потім міністри оборони НАТО проведуть зустріч з представниками Грузії та України.

На порядку денному цієї зустрічі буде обговорення ситуації довкола України та Грузії, а також поточний прогрес у впровадженні реформ в обороні.

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