НАТО не буде розміщувати ядерні ракети в Європі у відповідь на ракетну загрозу РФ

Фото: Йенс Столтенберг (president.gov.ua)

При цьому Столтенберг визнав, що росія порушує Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності

Країни Північноатлантичного альянсу (НАТО) не розглядають можливість розміщувати нові ядерні ракети в Європі у відповідь на посилення ракетного потенціалу Росії. Про це заявив генсек НАТО Йенс Столтенберг в середу на прес-конференції в Брюсселі, передає РБК-Україна з посиланням на DW.

"У нас немає ефективного Договору про РСМД (ліквідацію ракет середньої і малої дальності, - ред.) через порушення Росією. Це не може тривати", - сказав він.

Столтенберг заявив, що не вірить, що в результаті виходу США з договору з Росією з'являться нові станції ядерної зброї в Європі.

За словами Генсека НАТО, Альянс не буде розміщувати нові ядерні ракети в Європі у відповідь на "ракетну загрозу РФ".

"Ми не розглядаємо можливість розміщувати нові ядерні ракети в Європі у відповідь на нарощування ракетного потенціалу Росії", - сказав він.

Зазначимо, що Столтенберг виступав перед найбільшими спільними навчаннями НАТО протягом багатьох років. Trident Juncture 2018 проводиться в Норвегії. У навчаннях беруть участь 50 тис. військових з 31 країни, включаючи Фінляндію і Швецію.

Нагадаємо, Європейська комісія закликала 22 жовтня США і Росію продовжувати переговори про "збереження" дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності після того, як президент США заявив, що Вашингтон виходить з угоди.

Раніше країни НАТО заявляли, що готові реагувати на порушення Росією договору про ліквідацію РСМД. Згідно з повідомленням німецьких ЗМІ, країни НАТО отримали документ, що включає в себе 39 можливих варіантів реагування у разі порушення РФ договору.

Пізніше стало відомо, що США планують повідомити Росію про вихід з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності. Таке рішення американський президент Дональд Трамп планує затвердити в найближчі тижні.